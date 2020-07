Adele pourrait travailler avec John Legend sur son nouvel album

Il y a quelques jours, Jonathan Dickins, manager de la star, nous apprenait avec tristesse que l'album d'Adele ne sortirait probablement pas avant la fin de l'année 2020. Une déception pour les fans de la chanteuse qui patientent déjà depuis plus de cinq ans et la sorti de son dernier opus 25, écoulé à plusieurs millions d'exemplaires. Quelques mois après avoir dévoilé sa nouvelle silhouette amincie, il semblerait quand même que l'interprète de Rolling in the Deep travaille activement sur son futur album. Et à en croire les rumeurs du web, elle serait accompagnée de stars internationales...

En effet, plusieurs médias affirment que deux chanteurs auraient enregistré des titres avec la star britannique. Leurs noms ? Raphael Saadiq et John Legend. Rien que ça. Des informations qui demeurent, pour le moment, au stade de la rumeur même si c'est le Mirror qui a vendu la mèche. Récemment séparée du père de son enfant, Adele souhaiterait "mettre tout son cœur et son âme dans ce disque, notamment ce qu'elle ressent depuis son divorce", indique le journal. Des collaborations qui mettent déjà fortement l'eau à la bouche de ses fans et qui, si elles s'avèrent réelles, devraient mener à un quatrième album riche en émotions.