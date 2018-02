Adele ou Sam Smith ? La vidéo qui perturbe la toile ! (VIDEO)

Là comme ça, difficile de trouver ne serait-ce qu'une ressemblance vocale entre Sam Smith et Adele. Clairement, hormis le fait qu'ils soient tous les deux britanniques, qu'ils règnent sur les charts dès qu'ils sortent un disque ou les soundtracks de James Bond, difficile de leur trouver un point commun - quoique, Hello est aussi déprimante que Stay With Me. Toujours est-il que sur la toile, on a une imagination (et une créativité) sans borne. Résultat, un internaute a décidé de se passer le vinyle 25 d'Adele. Jusque là, rien d'anormal. Sauf que lorsque l'on ralentit le rythme, la voix d'Adele se transforme et... devient similaire à celle de Sam Smith.

Did you know that when you slow down Adele it’s actually Sam Smith pic.twitter.com/SysXOoQgZY — jesse (@jesse21valona) 5 février 2018

On vous l'accorde, à l'écoute, c'est flagrant. Mais à moins de le tester nous-mêmes, difficile de savoir si l'effet est réel. Mais comme sur Twitter on est plein de ressource (et d'humour, au passage), on en vient à élaborer des théories. Du genre : "Quand Adele réapparaît, Sam Smith disparaît. Quand Sam Smith revient, Adele s'en va. On ne les a d'ailleurs jamais vus dans un pièces tous les deux".

when Adele disappears Sam Smith shows up, when Sam Smith disappears Adele shows up......never seen them in a room together either. — KH.????‍♂️ (@kahrazyinlove) 29 janvier 2018

Et pour en rajouter une couche, les internautes sont allés plus loin en "accélérant" un vinyle de Sam Smith. Pourquoi ? Tout simplement pour voir si l'on y reconnaît la voix d'Adele. Voyez plutôt :

now somebody gotta speed up Sam Smith and see if it's actually Adele — Devin☁️ (@caucasiantwink) 6 février 2018

Alors, verdict ?