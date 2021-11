Adele organise une demande en mariage secrète lors de son concert (VIDEOS)

Ces dernières semaines, Adele a fait son grand retour sur le devant de la scène ! Attendue depuis des années par le monde entier, la chanteuse britannique qui vit désormais aux Etats-Unis a dévoilé son titre Easy On Me (qui bat déjà tous les records) et s'apprête à dévoiler son album 30, le 19 novembre prochain. Un comeback sur les chapeaux de roues pour la star planétaire dont l'apparence et la nouvelle idylle amoureuse avec Rich Paul, un agent de sportifs, avaient davantage fait la une des magazines que ses projets musicaux. Alors que deux concerts ont déjà été annoncés à Londres les 1er & 2 juillet 2022, Adele était mise à l'honneur à la télévision américaine avec une interview aux côtés d'Oprah Winfrey ainsi qu'un concert absolument exceptionnel au Griffith Observatory à Los Angeles. L'occasion pour cette dernière d'interpréter quelques-uns de ses derniers tubes mais aussi de proposer un moment magique aux millions de téléspectateurs qui ont pu assister à sa prestation diffusée sur la chaîne CBS.

Outre sa performance vocale, toujours aussi impressionnante, l'artiste aux millions d'albums vendus avait organisé, avec Quentin, une demande en mariage secrète à Ashley, la fiancée de ce dernier. Alors que la chanteuse a demandé le silence complet à l'audience présente sur place (dont Selena Gomez, Lizzo ou encore Drake), le jeune homme a emmené sa compagne, un casque sur les oreilles et les yeux bandés, sur la scène du lieu avant de lui faire un court discours et de la demander en mariage. Totalement déboussolée, Ashley n'a pas hésité avant de dire oui devant une Adele très émue. Un moment magique qui s'est terminé par la performance (pour le moins difficile, comme en témoigne la vidéo ci-dessous) du titre You Make Me Feel My Love. Sortez les mouchoirs !