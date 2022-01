Adele : Oh My God teasé sur les réseaux sociaux

Après la sortie de 30 en novembre dernier, Adele s'est imposée dans les classements : Easy on Me a réalisé l'un des démarrages les plus spectaculaires de ces dernières années, battant tous les records. Alors qu'elle se prépare à investir Las Vegas pour des concerts qui s'annoncent mémorables, l'artiste britannique continue de défendre son nouvel album. Le 12 janvier prochain, l'interprète de Hello publiera le clip très attendu de Oh My God et, pour patienter, voici un premier cliché :

Si ce premier extrait s'annonce flamboyant, il faudra patienter encore quelques jours pour retrouver Adele dans ce nouveau clip. Rendez-vous le 12 janvier !