Adele méconnaissable sur Instagram (PHOTO)

Adele affole les internautes sur Twitter et non, ce n'est pas parce que le 24 décembre, nous fêtons les Adèle, justement. L'interprète de Hello a posté un cliché sur les réseaux sociaux pour célébrer les fêtes et tenez-vous bien, elle est méconnaissable ! Mais comme une photo vaut mieux qu'un long discours, on vous laisse vous en rendre compte par vous-même :

Incroyable, n'est-ce pas ? En tout cas, les internautes n'en finissent plus de réagir :

WSH C ADELE???? ELLE EST MAGNIFIQUE MAIS JE LA RECONNAÎT PAS JE-????? pic.twitter.com/dbhHZcIBxj — ????????????????????????????. (@lipedrastyless) December 24, 2019

Putain mais on en parle de Adèle ? Elle est bco trop grrr omg pic.twitter.com/ApM6IC4jVH — {insérez un nom}DM LIMIT (@_obscure_clarte) December 24, 2019

Alors ?