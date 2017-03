Adele : La tournée pour 25 sera-t-elle sa dernière ?

Le Adele Live 2016 a commencé le 29 février 2016 à Belfast au Royaume-Uni, et continue en ce moment en Océanie (il y a quelques jours en Australie, Adele avait d'ailleurs fait monter un couple sur scène pour une demande en mariage). Elle s’achèvera seulement le 2 juillet prochain à Londres, et sortez les mouchoirs, la tournée pour promouvoir son troisième album 25 pourrait bien être la dernière de sa carrière ! Avec tous ses records battus sur les charts du monde entier, on ne va pas se mentir, Adele est le genre d’artiste qui n’a pas besoin de donner des concerts pour assurer son petit train de vie. Ses ventes d’albums lui suffisent, mais la chanteuse tenait quand même à partir sur les routes pour aller à la rencontre de son public du monde entier. Alors qu’elle donnait un des derniers concerts du Adele Live 2016 dimanche soir à Auckland, elle a confié au NZ Herald qu’on pourrait peut-être ne plus jamais la voir en tournée !

« Tourner ce n’est pas quelque chose dans laquelle je suis bonne… Les applaudissements me font me sentir un peu vulnérable. Je ne sais pas si je vais re-tourner une nouvelle fois. La seule raison pour laquelle je fais ça, c’est vous. Je ne suis pas sûre que ça soit ma tasse de thé », a-t-elle révélé aux journalistes du site néo-zélandais entre deux chansons. Les fans français présents aux deux concerts d’Adele les 9 et 10 juin dernier à l’AccorHotels Arena à Paris ont-ils assister à la dernière tournée d’Adele ?