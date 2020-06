Adele intrigue ses fans sur Instagram

Malheureusement, le nouvel album d'Adele ne sera pas publié en septembre : la pandémie de coronavirus a littéralement retardé toutes les sorties (du cinéma, à la musique). Mais pas de panique, l'album sortira bel et bien. Il faudra simplement faire preuve d'un peu plus de patience. Et justement, pour faire patienter ses dans, Adele poste sur ses réseaux sociaux : récemment, l'interprète de Hello a posté une série de photos qui, visiblement, a intrigué ses abonnés. La raison ? Elle y pose, regardant ses vieux concerts.

Alors évidemment, nombreux sont les fans qui ont pensé que, peut-être, Adele teasait son grand retour sur scène : la sortie d'un album implique inévitablement une tournée. Mais malheureusement, Adele a balayé tout espoir : «Bien sûr que non. Corona n’est toujours pas fini. Je suis en quarantaine. Porte un masque et sois patiente.», a t-elle répondu à une abonnée qui lui demandait si l'album sortait le jour même.

Adele passe sa quarantaine devant ses vieux concerts et, avec la chance, elle sera même inspirée pour de nouveaux morceaux.