Adele interprète I Drink Wine sur la scène des Brit Awards 2022 (VIDEO)

Le 8 février dernier se tenaient les Brit Awards 2022 qui, pour la première fois, s'offraient une édition non-genrée : Adele a ainsi été sacrée Artiste de L'année tout en étant nommée face à des artistes masculins - une grande première pour la cérémonie qui compte bien oeuvrer pour l'égalité des sexes.

Adele (qui est repartie avec trois pas moins de statuettes) a profité de son retour à domicile pour offrir une performance mémorable : alors que Easy on Me et Oh My God cartonnent sur les ondes, l'artiste a choisi de performer I Drink Wine - voyez plutôt :

Sur la toile, les internautes n'ont pas manqué de complimenté la star. Adele a -une fois de plus- prouvé qu'elle était l'une des artistes les plus douées (et adulées) de sa génération et quelque chose nous dit qu'elle n'a pas fini de célébrer cet album sorti en novembre dernier.