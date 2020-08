Adele ignore à quelle date sortira son prochain album !

Trop c'est trop ! Alors que son quatrième album était attendu pour 2020, Adele ne semble pas réellement prête à combler les attentes de ses millions de fans. En effet, après avoir publié le cliché d'un livre sur Instagram, de nombreux internautes se sont empressés de lui demander dans les commentaires où en était l'avancement de son futur opus. "Honnêtement, je n’en ai aucune idée" a alors répondu la star au grand dam de sa communauté. Une information qui demeure toutefois surprenante puisque Jonathan Dickins, le manager de la star, avait récemment confié que l'album d'Adele ne sortirait probablement pas avant la fin de l'année 2020. On suppose donc que ce dernier connait la réelle date de sortie...

Pour l'heure, il semblerait quand même que l'interprète de Rolling in the Deep travaille activement sur son futur album. Et à en croire les rumeurs du web, elle serait accompagnée de stars internationales... En effet, comme on l'avait évoqué il y a quelques mois, Adele pourrait notamment faire des duos avec Raphael Saadiq et John Legend. Des informations qui demeurent, pour le moment, au stade de la rumeur même si c'est le Mirror qui avait vendu la mèche. Fortement perturbée par la crise du coronavirus, les sorties d'albums font partie des nombreux événements à avoir été impactés dans le milieu de la musique. Concernant le très attendu album d'Adele, Il faudra donc s'armer de patience et prier pour une sortie imminente.