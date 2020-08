Adele fête à sa manière le carnaval de Notting Hill, annulé cette année (PHOTO)

Il y a quelques jours, on vous apprenait que la chanteuse ignorait à quelle date sortira son prochain album. En effet, alors qu'elle publiait la photo d'un livre qu'elle a adoré sur Instagram, Adele en profitait pour répondre à l'ultime commentaire d'un fan sur l'avancement de son projet. "Honnêtement, je n’en ai aucune idée" a alors répondu la star au grand dam de sa communauté. Pour l'heure, il semblerait quand même que l'interprète de Rolling in the Deep travaille activement sur son futur album. Et à en croire les rumeurs du web, elle serait accompagnée de stars internationales... En effet, comme on l'avait évoqué il y a quelques mois, Adele pourrait notamment faire des duos avec Raphael Saadiq et John Legend. Des informations qui demeurent, pour le moment, au stade de la rumeur même si c'est le Daily Mirror qui avait vendu la mèche.

Pour l'heure, il semblerait que la chanteuse aux multiples récompenses ait décidé de s'octroyer une petite pause. En effet, alors que les londoniens auraient dû fêter le carnaval de Notting Hill, un quartier de la capitale, cette dernière a décidé de célébrer l'événement malgré son annulation en postant un cliché sur les réseaux sociaux. On l'aperçoit en maillot de bain à l'effigie du drapeau de la Jamaïque et vêtue d'un habit de plumes jaunes. Une publication aimée par près de 4 millions de personnes et commentée plus de 70 000 fois. Alors que les fans de l'artiste attendent avec impatience la sortie d'un nouvel album, il semblerait que chaque nouveau post de cette dernière crée un véritable buzz.