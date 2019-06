Adele fan des Spice Girls : Elle se lâche à leur concert et les rejoint en coulisses !

Il y a quelques jours, les Spice Girls se produisaient à Wembley, près de Londres. Une date de leur tournée comeback que n'aurait raté pour rien au monde la chanteuse Adele. En effet, fan du groupe depuis son plus jeune âge, l'interprète de Someone Like You n'a pas hésité à se lâcher lors du spectacle. Un moment immortalisé par la star et aussitôt publié sur les réseaux sociaux. On la voit notamment survoltée dans la voiture l'emmenant à l'événement mais aussi pendant et après le concert durant ce que l'on appelle un "meet and greet" (un moment de rencontre pour se saluer en loges).

Si cela faisait 21 ans qu'elle n'avait pas revu les Spice Girls, Adele en a profité pour crier son amour au Girls band. Sur Instagram, la chanteuse a donc précisé que "Ce soir avec mes amis, j’ai pleuré, ri, crié, dansé, évoqué des souvenirs et retombé amoureuse de mon moi à 10 ans. Ce n’est un secret pour personne que je les aime, qu’elles m’ont inspirée à me battre et à ne jamais regarder en arrière". Des paroles émouvantes qui ont encore plus poussé cette fêtarde à profiter de sa rencontre avec Mel B, Geri, Mel C et Emma.