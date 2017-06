Adele fait une visite surprise aux pompiers londoniens (photos)

La semaine dernière, un terrible incendie s’est abattu sur la Tour Grenfell à Londres. Malgré l’intervention des pompiers qui ont combattu le feu pendant de longues heures, le bilan des victimes s’alourdit de jour en jour. Adele a fait partie des personnalités qui se sont rendus sur les lieux de l’incident pour aller réconforter les rescapés et n’en a pas fini de montrer son âme charitable. Hier lundi 19 juin, la chanteuse britannique est allée rendre une visite surprise aux pompiers londoniens qui ont fait preuve d’un grand courage face à cette tragédie et leur a même apporté des gâteaux. Un beau moment d’humanité que l’un des membres de la caserne Rob Petty a immortalisé et a partagé sur Facebook. Retrouvez les images ci-dessous :

« Une fille adorable, qui a les pieds sur terre, bienveillante et humble. Magnifique », a écrit le pompier en commentaire de son post. Sans prévenir, l’interprète de Hello est venue toquer à la fenêtre de caserne de Chelsea en disant qu’elle avait des gâteaux. Après que les hommes lui aient ouvert, elle s’est présentée et tout le monde était sous le choc. « Elle est rentrée, a pris une tasse de thé avec nous et s’est jointe à nous pour une minute de silence (…) On a eu tellement de soutien de la communauté locale et nous ne pourrons jamais assez remercier tout le monde », a ensuite déclaré le manager Ben King. Dans le même genre de jolie histoire, il y a quelques mois Adele a fait monter un couple sur scène pour une demande en mariage.