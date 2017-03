Adele fait monter un couple sur scène pour une demande en mariage (video)

Adele et les mariages ne semblent faire qu’un. Il y a quelques temps la chanteuse révélait en plein concert s’être mariée en secret avec son compagnon et père de son fils Angelo, Simon Konecki. Si la chanteuse fait encore parler d’elle ces derniers jours c’est encore à cause d’un mariage... Alors qu’elle est en pleine tournée australienne depuis près d’un mois, la britannique a décidé de donner un coup de pouce à deux tourtereaux assistant à son concert. La chanteuse a fait monter sur scène un couple alors qu’elle interprétait Hello et que l’un des deux hommes étaient en larme. Sur scène, l’un d'eux s’est agenouillé pour demander son compagnon en mariage à sa surprise mais aussi à celle d’Adele !

Le geste est d’autant plus fort qu’en Australie le mariage homosexuel n’est toujours pas reconnu officiellement. Adele ne fait vraiment rien comme les autres ! Pendant sa tournée australienne, l’artiste a demandé à un membre de la sécurité d’arrêter de demander aux gens de s’asseoir lors de son concert “C’est un spectacle musical, si les gens ne peuvent pas voir, ils peuvent donc se lever, et si vous ronchonnez à cause des gens qui dansent, alors qu’est ce que vous foutez à un concert ?” s’était-elle exclamé en plein concert. La tournée d’Adele finira sur quatre dates à Londres, du 28 juin au 2 juillet prochain.