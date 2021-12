Adele explique pourquoi la gestion de son compte Instagram lui a été retirée

Ses interviews sont triées sur le volet ! Alors qu'elle vient tout juste de faire son grand retour sur le devant de la scène, Adele semble choisir avec beaucoup d'attention les plateaux, magazines et autres chaînes YouTube sur lesquels se montrer. Attendue depuis des années par le monde entier, la chanteuse britannique qui vit désormais aux Etats-Unis parade actuellement en tête des classements du monde entier grâce à son album 30. Annoncé par certaines sources proches de la chanteuse comme le meilleur projet de sa carrière, ce disque s'est surtout construit durant le divorce de la star. Un chagrin qui, malgré toute la tristesse qu'il a entraîné, apparait comme un exutoire fantastique pour celle dont la mélancolie s'est régulièrement magnifiée au travers de ses chansons. Un pari réussi puisqu'à l'heure où nous parlons, l'opus s'est déjà imposé comme le plus gros succès de l'année aux Etats-Unis avec plus de 800 000 exemplaires vendus. Un véritable exploit à l'ère du numérique.

De passage sur la chaîne YouTube de Nikki Tutorials, Adele s'est prêtée à une session maquillage aux côté de la jeune femme. Une vidéo de près de de 30 minutes et déjà visionnée par plus de 6 millions d'internautes durant laquelle la chanteuse n'a pas hésité à se confier sur un sujet assez délicat concernant son compte Instagram. "Durant la pandémie, ils m'ont laissé mon mot de passe" débute la chanteuse en expliquant "Je n'avais jamais été autorisé à utiliser mes mots de passe pour mes réseaux sociaux auparavant. C'est un fait assez connu". Des propos qui peuvent paraître totalement absurdes mais qu'Adele assume pleinement. Malgré les craintes de l'équipe de la diva sur son éventuel comportement, cette dernière a finalement pu avoir accès à ses réseaux sociaux… Du moins, pour quelques temps. "Et puis j'ai posté une photo, que beaucoup de gens connaissent. C'est la seule photo que j'ai postée moi-même. Et ensuite, ils m'ont encore retiré mon mot de passe" conclut-elle face à l'effarement de Nikki à propos de la publication d'un cliché qui avait, à l'époque, fait un bad buzz concernant une appropriation culturelle de la chanteuse au travers de sa coupe de cheveux. Il n'en aura pas fallut plus aux équipes de la star pour lui retirer, à nouveau, son mot de passe.

