Adele explique pourquoi elle possède un chewing-gum usagé de Céline Dion (VIDEO)

Ces derniers jours, Adele a fait son grand retour sur le devant de la scène ! Attendue depuis des années par le monde entier, la chanteuse britannique qui vit désormais aux Etats-Unis a dévoilé son titre Easy On Me, qui bat déjà tous les records, et s'apprête à dévoiler son album 30 le 19 novembre prochain. Invitée par le magazine Vogue à faire la couverture de son dernier numéro, l'interprète de Rolling in the Deep a également accepté de répondre à une interview du célèbre média. Un concept devenu très célèbre ces dernières années et dans lequel une personnalité répond de manière spontanée à 73 questions plus ou moins intrusives. Pour l'occasion, c'est depuis chez elle, dans son quotidien, que Adele s'est prêtée au jeu. Une vidéo de plusieurs minutes durant laquelle on en apprend un peu plus sur la star.

"C'est vraiment magnifique" s'exclame la chanteuse aux millions d'albums vendus en tendant au journaliste un cadre dans lequel est affiché un chewing-gum usagé de Céline Dion ainsi qu'une signature de la québécoise. "James Corden, un ami à moi, qui fait le Carpool Karaoke, que j'ai fait également, a reçu Céline Dion et sachant que j'étais fan d'elle, lui a demandé de cracher son chewing-gum afin de l'encadrer pour moi" explique très solennellement Adele dont l'admiration pour l'interprète de Pour que tu m'aimes encore semble sans limite. "C'est la chose que je possède dont je suis la plus fière !" termine t-elle avant d'enchaîner, le sourire aux lèvres, sur d'autres questions du journaliste. Une scène totalement loufoque qui a visiblement intéressé les internautes puisque la vidéo cumule déjà plus de 3 millions de vues sur YouTube en seulement 16 heures d'exploitation.

