Adele explique dans une lettre à ses fans pourquoi elle ne fera (peut-être) plus de tournée

Plus de 120 concerts dans le monde, près de deux millions de spectateurs et des recettes colossales… La dernière tournée d’Adele a été un énorme succès et a permis à la chanteuse de se produire aux quatre coins de la planète, de l’Europe à l’Amérique du Nord, en passant par l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Peut-être avez-vous eu la chance d'assister à l'une des deux dates exceptionnelles d'Adele à l'AccorHotels Arena ? Lancée en février 2016 pour la promotion de son album 25, cette longue série de concerts s’achèvera en beauté avec quatre soirs au prestigieux Wembley Stadium de Londres, dont le dernier aura lieu ce dimanche 2 juillet. Et ce concert pourrait d'ailleurs bien être le dernier. C’est en tout cas ce qu’a annoncé Adele dans une lettre manuscrite distribuée ces deux derniers jours au public avec le programme de son concert à Wembley. « Alors on y est, après 15 mois sur la route et 18 mois après la sortie de 25, c’est la fin. »

La chanteuse, qui a récemment fêté ses 29 ans, revient d’abord sur l’énorme succès de sa tournée avant d’admettre, en toute honnêteté, que les tournées n’ont jamais été son truc. « Tourner c’est quelque chose de vraiment spécial, et ça ne me correspond pas très bien. Je suis une vraie casanière et les petites choses du quotidien me rendent heureuse », explique-t-elle dans cette fameuse lettre ouverte, qui a largement été relayée sur les réseaux sociaux. « J’ai seulement fait cette tournée pour vous, afin d’avoir je l’espère, une influence sur vous de la même manière qu’en ont eu sur moi certains de mes artistes préférés quand je les ai vus en concert. Je voulais que mes derniers shows se fassent à Londres car je ne sais pas si je repartirai en tournée un jour, alors pour la dernière, je veux être à la maison. Merci d’être venus me voir, merci pour votre amour et votre gentillesse. Je m’en souviendrai pour le reste de ma vie. » Pour autant, Adele a tenu à rassurer ses fans : elle continuera bien évidemment à enregistrer et publier des albums. Et qui sait, peut-être que l’appel du public finira par lui redonner envie de monter sur scène…