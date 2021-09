Adele : Et si son nouvel album sortait cette semaine ?

Son retour, le monde entier l'attend. Depuis la sortie de 25 (porté par Hello) en 2015, Adele a choisi la discrétion. Or, depuis de longs mois, les rumeurs voudraient que ce nouvel album tant attendu soit publié cet automne. Tenez-vous bien, les fans de la chanteuse sont persuadés que son prochain album (ou du moins, un single) sera publié d'ici quelques jours. Explications.

" ELLE REVIENT P*TAIN, JE LE SENS"

.@Adele's history on the #Billboard200:#1, 21#1, 25#4, 19#50, iTunes Festival: London 2011 (EP)#105: iTunes Live From Soho (EP) — billboard charts (@billboardcharts) September 28, 2021

D'abord, notons que le 28 septembre dernier, l'animateur radio Mauler (des émissions The Morning Hot Tub et Stingray Hit List Countdown) a ainsi publié un tweet (supprimé entre-temps) disant "New Adele. This week" ("Nouveau Adele. Cette semaine"). Bien que supprimé, le tweet a suffit a réveillé le bonheur des fans. D'ailleurs l'un d'eux a partagé un tweet de Billboard résumant les scores d'Adele en ajoutant : "Elle revient, p*tain je le sens !"

Parce qu'Adele maitrise sa communication comme personne, difficile de démêler le vrai du faux... patience, Adele est prête à revenir. Mais, quand ?