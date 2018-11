Adele, Ed Sheeran, Oasis, The Beatles... quels sont les albums les plus vendus en Angleterre ? 

Nos amis Outre-Manche sont bien connu pour leur manières guindées, leur humour parfois très cynique, leur obsession pour le thé et surtout pour leur goût musicaux, pointus. Clichés ? Nooon, pas du tout ! Les anglais, on les aime et on les chouchoute, c'est pour quoi VirginRadio.fr vous propose de découvrir le classement des albums les plus vendus dans le pays de la Reine Mère !

L'Official Charts Company a dévoilé, mi-octobre, le classement des albums les plus vendus de tous les temps -et on dit bien de TOUS LES TEMPS, en Angleterre. Certains seront surpris, d'autres pas... On retrouve bien entendu les plus grands noms de la musique anglo-saxonne et le top 5 est, finalement, assez légitime et certains artistes s'offrent même un doublé. Le classement prouve également l'attachement des anglais aux vieilles légendes du rock telles que Oasis, The Beatles, Pink Floyd ou encore Dire Straits. Classement ci-dessous, c'est parti !