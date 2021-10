Adele : Easy On Me est votre son #VirginFriday cette semaine !

Vous le savez, chaque semaine, Virgin Radio met un point d'honneur à vous faire découvrir les nouveautés musicales à ne surtout pas manquer. Et, pouvait-on passer à côté du nouveau single d'Adele ? Evidemment que non ! Easy on Me, issu de 30 est à découvrir sur nos ondes et ce, toute la journée.

Vous le savez peut-être, 30 explorera le divorce de la chanteuse - une façon pour elle d'expliquer cette période de sa vie à son fils. Avec Easy on Me, Adele revient justement sur cette période, sur la difficulté d'être celle qui part : "Ce n'est pas comme si quelqu'un s'en prenait à moi, mais c'est comme si j'avais quitté le mariage. Soyez gentil avec moi aussi", a t-elle ainsi confié lors d'interviews accordées à Vogue.

Easy On Me nous rappelle que, malgré des années d'absence, Adele est (et restera toujours) la reine des chansons pleines d'émotions. Ce premier morceau est la promesse d'un album puissant et, en attendant la sortie de 30, le single est à découvrir toute la journée sur les ondes de Virgin Radio.