Adele : Easy on Me bat un record historique 

Dire qu'elle était attendue serait un euphémisme : après six ans d'absence, Adele a fait son grand retour sur la scène musicale le 15 octobre dernier avec un single qui inévitablement, a fait son petit effet : Easy on Me défend 30, nouvel opus de la chanteuse britannique (dont la sortie est prévue le 19 novembre prochain). Or, dire que ce retour a provoqué un véritable raz-de-marée serait un euphémisme : en moins d'une semaine, Adele a enchaîné les records, prouvant (une fois de plus) son talent.

Easy on me est devenue la chanson la plus écoutée en 24 heures sur Spotify (devant le mythique All I Want For Christmas de Mariah Carey) : au total, Easy on Me a cumulé pas moins de 24 millions d'écoutes sur Spotify le jour de sa sortie (5,4 millions proviennent des Etats-Unis, 2,8 millions du Royaume-Uni et en France, le titre a été écouté près de 404.000 fois en France). Interrogée par la BBC, Adele a avoué que ce morceau était parfait pour marquer son retour après une si longue absence : "C'est une chanson "très moi", après une si longue absence, c'est probablement ce que les gens attendaient le plus de mes chansons", a t-elle ainsi confiée.

Easy on Me est à découvrir sur les ondes de Virgin Radio et, quelque chose nous dit que le morceau n'a pas fini de battre des records.