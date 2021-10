Adele : Easy On Me bat (déjà) un record

Ce retour, le monde entier l'attendait : Adele nous revient plus forte (et plus puissante que jamais). Celle qui, il y a six ans, battait un record impressionnant avec le single Hello vient tout juste de réitérer avec le single Easy On Me.

Issu de l'album 30 (dont la publication est prévue le 19 novembre prochain), ce premier single est devenu le morceau le plus écouté de la plateforme Spotify en 24 heures. Tenez-vous bien, Easy on Me a été écouté pas moins de 24 millions de fois le jour de sa sortie sur Spotify (comptez près de 3,2 millions d’écoutes au Royaume-Uni et là aussi, c'est un record).

And just like that, @Adele set a new record ???? pic.twitter.com/WIz55hQmln — Spotify (@Spotify) October 15, 2021

“C’est la première chanson que j’ai écrite de l’album, c’est magnifique qu’elle devienne le premier single”, a ainsi confié l'artiste à la BBC le jour de la sortie du morceau. Pour Adele, Easy on Me est de loin l'un des titres qui lui ressemblent le plus : “après une si longue absence, c’est probablement ce que les gens attendaient le plus de mes chansons”.

A peine sorti, Easy On Me s'impose déjà comme l'un des singles les plus efficaces de cette années 2021. Patience, l'album 30 sera disponible dans pile un mois !