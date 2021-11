Adele : Découvrez le premier extrait de Hold On, son nouveau titre (VIDEO)

Ces derniers jours, Adele a fait son grand retour sur le devant de la scène ! Attendue depuis des années par le monde entier, la chanteuse britannique qui vit désormais aux Etats-Unis a dévoilé son titre Easy On Me (qui bat déjà tous les records) et s'apprête à dévoiler son album 30, le 19 novembre prochain. Un comeback sur les chapeaux de roues pour la star planétaire dont l'apparence et la nouvelle idylle amoureuse avec Rich Paul, un agent de sportifs, avaient davantage fait la une des magazines que ses projets musicaux. Alors que deux concerts ont déjà été annoncés à Londres les 1er & 2 juillet 2022, Adele pourrait également entamer une immense tournée à travers le monde dans les mois à venir. Du moins, c'est ce qu'espèrent les fans de la chanteuse avant de pouvoir découvrir l'intégralité de son nouveau disque. Alors que le single Easy On Me est déjà un tube en puissance, c'est désormais au tour du morceau Hold On de se dévoiler dans un court extrait.

Pour l'occasion, c'est à Amazon que l'on doit la découverte du second titre de 30. En effet, le géant américain vient de publier une campagne de publicité pour Noël avec, en bande sonore, le prochain titre d'Adele. "Je jure devant Dieu que je suis un tel gâchis / Plus j'essaie, plus je régresse", chante Adele sur le morceau, ajoutant plus tard : "En ce moment, je déteste vraiment être moi." Des paroles fortes de sens pour une publicité percutante dans laquelle on découvre une femme qui se prend d'affection pour sa jeune voisine et à laquelle elle décide finalement d'offrir un cadeau afin de réduire ses angoisses. "La gentillesse, le meilleur des cadeaux" peut-on lire à la fin de cette courte vidéo qui devrait permettre à ce nouveau titre de la chanteuse de bénéficier d'un énorme tremplin. Rendez-vous dans quelques jours pour découvrir l'intégralité du quatrième album de la diva britannique.

