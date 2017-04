Adele en featuring avec Damon Albarn. La collaboration aurait pu être intéressante et a bien failli se faire sur 25, le dernier album de la chanteuse. Grande fan du leader du Blur, Adele avait fait appel à lui afin qu’il l’aide à composer quelques nouvelles chansons. Mais visiblement, la rencontre entre les deux artistes n’avait pas été un franc succès et pour cause : tous deux n’étaient apparemment pas sur la même longueur d’ondes du tout. A tel point qu’aucune des chansons de Damon Albarn n’avait été sélectionnée pour figurer sur l’album et qu’Adele avait déclaré qu’elle regrettait sa collaboration avec le chanteur. Aussi déçus l’un que l’autre, Damon Albarn et Adele s’étaient ensuite envoyés quelques piques par médias interposés, l’une estimant « qu’aucune des chansons n’étaient bonnes » pendant que l’autre jugeait que la jeune femme « manquait de confiance en elle ».

Alors que cette histoire avait pris une tournure disproportionnée, Damon Albarn avait fini par calmer les choses en affirmant que tout ce clash était faux et que cette dispute n’avait vraiment pas lieu d’être. Pour autant, les deux artistes ne réitéreront pas l’expérience. Actuellement en pleine promotion avec Gorillaz, dont le nouvel album Humanz est sorti hier, Damon Albarn a de nouveau fait allusion à cette collaboration infructueuse. Interrogé par The Sun au sujet du succès de Demon Dayz, le deuxième album du groupe, il a même déclaré ne plus vouloir travailler avec elle. « Ce n’était pas non plus un succès comme Adele mais je ne serai jamais Adele… et je ne travaillerai plus jamais avec elle ! » Voilà au moins une chose sur laquelle ils sont d’accord ! Quoiqu’il en soit, Damon Albarn a bien d’autres choses en tête puisque Gorillaz vient de lancer son propre festival de musique et s’y produira en tête d’affiche cet été.