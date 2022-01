Adele contrainte de repousser sa résidence à Las Vegas en raison de la pandémie

Si vous suivez l'actualité de la star britannique de près, alors vous savez qu'Adele avait prévu de faire escale à Las Vegas ce mois-ci. Au programme, une résidence dans la ville du pêché et toute une série de concerts. Alors que le coup d'envoi de l'évènement était prévu pour ce 21 janvier, la pandémie a tout remis en question. Dans une vidéo, Adele a pris le temps d'annoncer la mauvaise nouvelle à ses fans.

"Je suis vraiment désolée, mais mon spectacle n'est pas prêt. Nous avons fait absolument tout ce que nous pouvions pour le monter à temps et qu'il soit assez bon pour vous, mais nous avons été absolument détruits par les retards de livraison et le COVID", a ainsi expliqué l'interprète de Easy On Me - qui comptait défendre son dernier album (30) sur scène.

Elle reprend : "La moitié de mon équipe est en panne avec le COVID. Ils le sont toujours, et il a été impossible de finir le spectacle et je ne peux pas vous donner ce que j'ai en ce moment. Je suis dégoûtée - je suis désolée que ce soit à la dernière minute, nous sommes restés éveillés pendant plus de 30 heures pour essayer de trouver une solution et nous n'avons plus de temps. Je suis si contrariée et je suis vraiment embarrassée et désolée pour tous ceux qui ont encore voyagé. Je suis vraiment, vraiment désolée". Adele et toute son équipe font leur maximum pour reprogrammer les dates : "Je vais finir mon spectacle et l'amener là où il est censé être. On a affronté tellement de choses et ce n'est pas prêt. Je suis vraiment désolée."

Cette résidence sera pour Adele un façon de présenter 30 au publie et, en attendant de la retrouver sur scène, les fans peuvent (re) découvrir le clip de Oh My God - publié récemment.