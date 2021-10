Adele confirme officiellement l'arrivée d'un nouveau titre le 15 octobre prochain !

En 2015, Adele dévoilait son album 25. Un véritable raz-de-marée musical qui s'écoulait à plus de 20 millions d'exemplaires à travers le monde, soit 15 millions de moins que 21, son précédent opus sorti en 2011. Mais qu'importe. Désormais riche et célèbre dans le monde entier, la jeune femme qui avait enchaîné avec une immense tournée à guichets fermés à la suite de son dernier projet avait décidé de prendre du temps pour elle. Et ce n'est pas nous qui allons le lui reprocher. Seulement voilà, six ans après la sortie de son dernier disque, les fans de la chanteuse commençaient fortement à s'impatienter. Si les rumeurs se sont intensifiées ces derniers mois quant à la sortie prochaine d'un nouvel opus de l'interprète de Someone Like You, rien avait été confirmé par la chanteuse. Mais ça, c'était avant l'annonce surprise de la star sur ses réseaux sociaux ce 5 octobre.

"Easy On Me - 15 Octobre". Voilà l'intitulé sobre et efficace qui a été publié en légende d'une courte vidéo de 21 secondes sur laquelle on aperçoit Adele en train de rouler dans une voiture, la main à la fenêtre et une cassette audio dans le poste de son automobile. Si la voix de la chanteuse n'est pas mise en évidence dans cette vidéo, on y retrouve tout de même quelques notes qui traduisent un morceau déjà très émouvant. A noter également que la chanteuse conduit une voiture avec une remorque transportant des meubles et différents bibelots. Probablement un clin d'œil au fait que cette maman d'un petit garçon s'est récemment séparée de son mari. Ce teaser marque donc le grand retour de la chanteuse sur le devant de la scène et l'arrivée, probablement imminente, d'un nouvel album intitulé 30. De nombreux indices ont d'ailleurs été disséminés à travers le monde ces derniers jours.

