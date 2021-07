Adele célèbre l'Euro, Angèle reprend It's My Life, Les Vieilles Charrues... les news musique de la semaine

Vous le savez, chaque semaine, Virgin Radio fait le tour des news musicales qu'il ne fallait surtout pas manquer. Au programme, un peu de foot avec Adele, Angèle qui reprend It's My Life ou encore les Vieilles Charrues.

10 soirs de concert

Les Vieilles Charrues font battre le coeur de Carhaix depuis le 8 juillet dernier. Avec pas moins de 10 soirées de concerts, le festival a mis un point d'honneur à se relever de l'année blanche imposée par la pandémie de Covid. Au programme, les concerts impressionnants de Woodkid et de Gaël Faye mais aussi les prestations de Ben Mazué et Pomme (entre autres). Les Charrues, c'est jusqu'au 18 juillet avec une affiche magique !

Angèle reprend It's My Life

Quand Angèle reprend It's My Life, ça donne ça. On vous invite à pousser les meubles et à l'imiter... parce que, pourquoi pas ?

Adele rend hommage à l'équipe d'Angleterre

"It's Coming Home !", clamaient les artistes britanniques la semaine dernière. L'équipe anglaise ne remportera pas l'Euro cette année mais nombreux sont ceux qui l'ont encouragée. Par exemple, Adele a rendu un joli hommage à l'équipe qui a fait rêver le pays.

Adele salue l'effort de l'équipe d'Angleterre

