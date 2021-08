Adele bientôt en résidence à Las Vegas ?

Jouer à Las Vegas en résidence, quelques artistes peuvent s'en vanter : Katy Perry mais aussi la grande Céline Dion ont enchaîné les concerts dans la ville du pêché. Et visiblement, Adele pourrait bien les imiter : la star britannique aurait même possibilité de rester dans sa propriété de Los Angeles. On vous explique.

"Adele a récemment contacté des musiciens avec lesquels elle a déjà travaillé pour évaluer leur disponibilité et voir s'ils pouvaient être à Vegas pour les concerts", peut-on ainsi lire dans les colonne du Mail On Sunday. La source poursuit : "C'est très excitant. Cela lui rapporterait beaucoup d'argent, mais cela lui permettrait aussi d'avoir une routine. Ce serait extrêmement lucratif pour elle, mais aussi très amusant. Elle adore se produire sur scène et les gens ne manqueraient pas de se déplacer pour la voir une fois les restrictions du Covid levées".

En restant dans sa propriété de Los Angeles, Adele pourrait se produire à Las Vegas grâce un jet privé qui l'y emmènerait en même pas 40 minutes... la dernière fois qu'Adele se produisait devant un public, c'était à Wembley, en 2017. Depuis, l'interprète de Rolling in the Deep a retrouvé l'ombre, profitant du calme pour travailler son prochain album. Cette résidence sera t-elle l'occasion de le découvrir ? Seul le temps le dira !