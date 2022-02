Adele aux Brit Awards, Rihanna enceinte et Coldplay lance une comédie musicale... Toutes les news musique !

Il y a quelques mois, Stromae faisait son retour dans les bacs avec le titre Santé. Une fois de plus, le chanteur d'origine belge arrivait pile là où on ne l'attendait pas. C'est-à-dire partout. Huit ans après l'immense succès de Racine carrée, son deuxième album, qui s'était écoulé à plus de 2,5 millions d'exemplaires, l'interprète de Papaoutai est bel et bien de retour. Son troisième opus, Multitude, devrait débarquer en mars 2022. Mais en attendant, c'est avec le morceau L'enfer que l'artiste a littéralement cassé internet. Comment ? En inventant tout simplement la première interview en chanson. Invité de Anne-Claire Coudray dans le JT du 20 heures de TF1, ce dernier a interprété son dernier tube en réponse à la question très personnelle de la journaliste sur son état de santé mental. Une prestation absolument bouleversante qui a aussitôt fait le buzz sur la toile et ravivé les mémoires du public et des professionnels sur l'immense talent de cet artiste hors du commun.

Plusieurs prestations marquantes et l'annonce d'une tournée en Europe plus tard, Stromae fait de nouveau les gros titres de la presse. La raison ? Il vient d'être nommée Président d'honneur de la prochaine cérémonie des Victoires de la Musique qui se déroulera le 11 février à La Seine Musicale, en région parisienne, et sera retransmise en direct sur France 2 et France Inter à partir de 21h10. Annoncé sur le compte officiel de l'événement, la nouvelle a aussitôt attiré l'attention des internautes. "En France comme à l’étranger, c’est un artiste très respecté ! Ce titre honorifique rappelle qu’il fait partie de l’histoire des Victoires de la Musique ayant reçu 5 récompenses au cours de sa carrière" balance l'un des fans à propos de son idole. Un événement qui réunira donc un grand nombre d'artistes parmi lesquels Clara Luciani, Angèle, Orelsan ou encore Julien Doré, tous nommés dans diverses catégories. Aucune information n'a été transmise concernant les prestations qui se dérouleront durant la soirée.

La saison des cérémonies de remise de prix est officiellement lancée : alors que la France récompensera ses artistes avec les Victoires de la Musique le 12 février prochain, le Royaume-Uni prend de l'avance : la semaine prochaine, la crème de l'industrie musicale britannique se réunira pour mieux récompenser les artistes les plus marquants lors des Brit Awards 2022.

Qui dit "cérémonie", dit (évidemment) "performance". Et justement, le 1er février dernier, Adele s'est enthousiasmée sur les réseaux sociaux, annonçant sa performance future : "Je suis très heureuse de vous dire que je me produirai aux Brit Awards la semaine prochaine !", peut-on ainsi lire. Et ce n'est pas tout ! Adele profitera de son passage sur le sol britannique pour s'arrêter discuter avec Graham Norton.

Adele a profité de ce post pour mieux tacler les rumeurs concernant sa relation avec Rich Paul : "Oh et, Rich envoie son amour", a t-elle ponctué. Pour rappel, après l'annulation de ses dates prévues à Las Vegas, de nombreuses rumeurs ont circulé sur la toile, insinuant qu'Adele et son petit ami faisaient face à des difficultés.

Bien décidée à faire taire les rumeurs et surtout, à défendre son dernier opus (30, publié en novembre dernier), Adele investira ainsi la scène des Brit Awards pour, nous en sommes sûrs, l'une des performances les plus marquantes de ce début d'année.

C'est LA grande nouvelle qui a cassé internet ces dernières heures ! A 33 ans, Rihanna, célèbre chanteuse, actrice, styliste et femme d'affaires barbadienne vient d'officialiser sa grossesse. Pour l'occasion, c'est aux côtés de son petit-ami le rappeur Asap Rocky qu'elle s'est affichée lors d'une promenade new yorkaise. Vêtue d'une longue doudoune rose fuchsia laissant apparaître son ventre arrondi, d'un jeans loose et de colliers fantaisies signé Chanel, l'interprète de Don't Stop The Music était absolument resplendissante malgré le froid de la grosse pomme. Alors que les rumeurs avaient déjà éclaté sur une possible grossesse de la star, rien avait officiellement été annoncé jusqu'à présent. C'est donc main dans la main avec le futur père de son enfant, le sourire jusqu'aux oreilles et avec une allure bluffante, comme toujours, que Rihanna a tenu à partager cette grande nouvelle avec le monde entier. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle nous a tous pris de court !

Publiés par le compte Instagram de Highsnobiety, les photos du célèbre couple ont fait le tour de la planète en seulement quelques minutes. "C'est officiel, nous n'aurons pas de nouvel album cette année" ironise le média à propos du fait qu'une grossesse de Rihanna ne devrait pas lui permettre de sortir un nouveau disque en 2022. Il faut dire qu'après presque six ans d'absence, celle qui est devenue la première chanteuse milliardaire devrait davantage se concentrée sur son nouveau rôle de maman dans les mois à venir. Une bien triste nouvelle qui devrait toutefois être vite oubliée par les fans de la star, ravis de ce nouveau tournant dans la vie de leur idole.

Restés jusqu'à présent assez discrets sur leur romance, Rihanna et Asap Rocky seraient officiellement ensemble depuis 2020. C'est en tout cas à cette période que le New York Post avait révélé un début de relation entre les deux artistes. Interviewé quelques mois plus tard par le magazine GQ, Asap Rocky avait assuré que la jeune femme est "l’amour de sa vie" et qu’elle l’a beaucoup inspiré pour son prochain album. Une complicité qui ne faisait aucun doute sur les nombreux clichés du couple dévoilés sur les réseaux sociaux. Bientôt, Rakim Mayers et Robyn Rihanna Fenty, de leurs vrais noms, accueilleront leur premier enfant. Reste à savoir si ce bébé sera une fille ou un garçon, alors, vos pronostiques ?

En octobre dernier, Coldplay dévoilait Music of the Spheres, son dernier opus. Au programme, un retour à la pop que l'on aimait tant chez la formation mais aussi (et surtout) des collaborations de prestige - BTS et Selena Gomez en tête. Sur Music of The Spheres, Coldplay a confié la production de certains morceaux à Max Martin (Britney Spears, Taylor Swift) et le résultat est plus que réussi. Alors que Chris Martin et sa bande viendront bientôt défendre leurs nouveaux morceaux en France, Chris Martin s'est confié sur l'avenir du groupe.

"Nous allons faire 12 albums", lance t-il à NME. "Parce que c'est beaucoup de tout verser dans leur réalisation. J'adore ça et c'est génial, mais c'est aussi très intense. J'ai l'impression que parce que je sais que le défi est fini, faire cette musique ne me semble pas difficile, c'est comme si c'était ce que nous étions censés faire. "

Pour l'heure, Coldplay n'a pas (encore) établi de calendrier précis quant à la sortie des prochains albums. Mais, un passage chez Ellen Degeneres nous aura (au moins) appris que Chris Martin imaginerait bien une comédie musicale : "East Side Story", a t-il lancé, non sans humour. Si le titre de cette éventuelle comédie musicale n'est pas à prendre au sérieux, l'idée qu'un album puisse prendre vie sur scène ou au cinéma, elle, reste bien présente dans la tête du groupe.