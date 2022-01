Adele appelle ses fans en pleurs suite à l'annulation de ses concerts (VIDEO)

Ces derniers mois, Adele a fait son grand retour sur le devant de la scène ! Attendue depuis des années par le monde entier, la chanteuse britannique qui vit désormais aux Etats-Unis avait fait le buzz en dévoilant le titre Easy On Me. Un succès immédiat dévoilé comme prémices de son album, 30, disponible depuis le 19 novembre dernier dans le monde entier. Annoncé par certaines sources proches de la chanteuse comme le meilleur projet de sa carrière, ce disque s'est surtout construit durant le divorce de la star. Un chagrin qui, malgré toute la tristesse qu'il a entraîné, apparaissait comme un exutoire fantastique pour celle dont la mélancolie s'est régulièrement magnifiée au travers de ses chansons. Pas manqué, le disque s'est écoulé à plus d'un million d'exemplaires outre Atlantique, ce qui en fait le plus vendu de l'année. Un succès également confirmé dans l'hexagone avec plus de 100 000 ventes, soit une certification de platine.

Récemment interrogée par le magazine Rolling Stone, Adele avait clairement fait savoir qu'elle ne comptait pas entreprendre de tournée mondiale avant un petit moment. "Je ne veux pas que les gens viennent à mes concerts en ayant peur. Et je ne veux pas attraper le Covid non plus !" balançait la jeune femme. Mais alors, comment se produire en live sans crapahuter aux quatre coins du globe ? Il semblerait que la diva britannique ait trouvé la solution idéale ! En effet, la chanteuse était censée entreprendre une résidence au Caesar Palace, un célèbre casino de Las Vegas, de janvier à avril 2022. Seulement voilà, ça c'était avant que la pandémie ne retarde l'organisation de son spectacle. La veille de la première représentation, la chanteuse a annoncé l'annulation de l'événement sur son compte Instagram. "Je suis vraiment désolée mais mon spectacle n'est pas prêt. Nous avons essayé absolument tout ce que nous pouvions pour que tout soit prêt à temps et pour être à la hauteur de vos attentes, mais nous avons été anéantis par les délais de livraison et le Covid" précisait-elle en pleurs.

Si cette annulation de dernière minute avait littéralement dévasté les fans d'Adele, celle-ci a tenu à offrir une surprise de taille aux nombreuses personnes qui s'étaient déplacés à Las Vegas pour assister à son show. Ainsi, durant le week-end, la chanteuse n'a pas hésité à leur écrire en personne pour leur proposer de venir récupérer des cadeaux gratuits dans sa boutique implantée au Caesars Palace. L'un d'eux s'est même demandé si ce n'était pas l'équipe de la chanteuse qui lui écrivait avant de recevoir un mémo vocal de cette dernière dans lequel elle précise "c'est bien moi". Mais ce n'est pas tout. Terriblement gênée par ce contre-temps, l'interprète de Rolling in the Deep a même appelé plusieurs personnes en FaceTime pour s'excuser de l'annulation et leur laisser un beau souvenir de ce week-end. Des souvenirs impérissables pour les admirateurs de la chanteuse qui, quant à elle, n'a pas pu retenir ses larmes face à la déception de certains.

Pour continuer d'écouter Adele et les meilleurs sons des artistes Virgin Radio, découvrez l'intégralité de nos web radios !