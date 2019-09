Adele annonce son divorce

Dans le Virgin Tonic, on aime partager avec vous les news qui font parler. Et justement, en ce moment, c'est la chanteuse Adele qui est au coeur des attentions. Pourquoi ? Parce que la chanteuse britannique vient d'annoncer son divorce. Pour rappel, la star avait épousé le père de son fils Angelo, Simon Konecki. Et visiblement, cette séparation n'est pas synonyme de guerre : le couple s'est séparé dans le calme mais compte sur une médiation privée pour la séparation de leurs biens (ils n'ont pas signé de contrat de mariage et la fortune d'Adele s'élève à 180 millions de dollars).

Parce qu'il faut toujours tirer du positif des pires situations, ces évènements ont inspiré l'artiste qui, visiblement, prépare son nouvel album. Tenez-vous bien, son prochain single est prévu pour le mois de novembre (si tout va bien) !