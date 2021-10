Adele annonce deux concerts à Hyde Park

Patience, le nouvel opus d'Adele (intitulé 30) sera disponible le 19 novembre prochain. Pour le porter, l'artiste britannique nous a offert un premier single plus qu'efficace avec Easy on Me. Dire que le monde entier attendait ce retour serait un euphémisme et le 14 novembre prochain, Adele nous proposera une émission exclusive (diffusée sur CBS) pour mieux nous présenter ce nouveau chapitre. L'autre bonne nouvelle, c'est que l'interprète de Skyfall compte partir à la rencontre de son public : les 1er et 2 juillet prochain, elle investira ainsi le mythique Hyde Park (parc londonien), le temps de deux concerts.

Adele nous offrira t-elle un concert en France ? On l'espère. En attendant, les plus téméraires pourront s'offrir un séjour à Londres !