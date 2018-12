Adele : All I Ask repris par Ermonia dans The Voice Kids, la cover bouleversante à voir (VIDEO)

Chez Virgin Radio, on aime les covers - tellement que toutes les semaines, vos artistes préférés en offre une toutes les semaines dans le Lab. Mais quand les dites cover sont chantées par des enfants, on est encore plus fan. La jeune Ermania, candidate à The Voice Kids a offert une cover bouleversante de All I Ask (initialement chanté par l'incroyable Adele) et on préfère vous prévenir : vous n'êtes pas prêts pour sa performance.

Vendredi soir, quelques 4,2 millions de téléspectateurs se sont rassemblés pour ce nouvel épisode de The Voice Kids. Si chaque émission est toujours une surprise, il faut reconnaître que jamais, on aurait imaginé une telle intensité. Du haut de ses 12 ans, Ermania a prouvé que le talent n'était en aucun cas une question d'âge, bien au contraire. Avant de se décrocher une place en finale, la jeune candidate a littéralement mis les coaches à genoux : « Comme je te regrette... Tu peux même pas savoir. A la fois, quel plaisir que tu sois dans l'équipe Amel, mais... j'ai raté le coche. Tu es sublime, dans tous les sens du terme », lui a lancé Patrick Fiori.

De son côté, sa coach Amel Bent n'a pas caché son émotion : « Je le dis et je le répète, je te le dis du fond de mon coeur, pour moi tu es digne d'une carrière internationale. Tu es une immense chanteuse. Une immense chanteuse ». Ermania sera t-elle la prochaine Adele ? On l'espère en tout cas ! Si elle devait remporter The Voice Kids, c'est le public qui tranchera !