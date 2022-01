Nouvelle année, nouveau single : après la publication de son nouvel album le 19 novembre dernier, Adele compte bien poursuivre son règne : alors que 30 a littéralement dominé les classements depuis sa sortie, l'artiste britannique vient tout juste d'annoncer avoir choisi le digne successeur de Easy On Me, premier single issu de ce nouveau chapitre. Tenez-vous bien, Oh My God sera officiellement sacré nouveau single le 12 janvier prochain - selon le compte Twitter Pop Crave.

"Je me sens prête pour 2022", a t-elle ainsi écrit sur Instagram. "Tellement de choses arrivent, j'ai si hâte de vous les faire découvrir". S'il faudra patienter encore quelques jours avant d'avoir une idée précise de ce que prépare Adele, nul doute que ce prochain single sera dignement défendu. Côté scène, Adele compte bien investir Las Vegas et, avec la chance, nous la verrons bientôt poser ses valises en France, le temps de quelques concerts.