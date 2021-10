Adele : 30, trois choses à savoir sur l'album évènement

Enfin. Après des années d'absence, Adele s'est offert un retour flamboyant avec Easy on Me -premier single issu de l'album 30. Prévu pour le 19 novembre prochain, l'opus, qui s'inspire du divorce de l'artiste, sera une façon pour elle d'expliquer cette période difficile à son fils. Avec Easy on Me, Adele signe un morceau poignant et vulnérable - et il n'en faudra pas plus pour battre quelques records sur les plateformes.

A un mois de sa sortie, voici pas moins de trois choses à retenir sur cet opus à venir.

D'après l'artiste, il faudra s'attendre à quelques expérimentations sur ce nouvel opus. Lors d'une double interview (pour VOGUE UK et US), Adele s'est ainsi confiée sur ce nouveau chapitre de sa carrière tout en faisant écouter l'album au journaliste Giles Hattersley. Attendez-vous donc à ce que les sept dernière minutes de l'album vous transportent : "Un délice de cordes jazzy, d'évanouissement, rempli de réflexions de fin de spectacle lasses du monde, et avec une voix pour les âges", peut-on ainsi lire.

On le sait, ce nouvel opus aura pour thème sa séparation douloureuse : "Divorce, bébé, le divorce", a répondu Adele à un fan lors d'un live donné sur Instagram. Le principe de cet album ? Expliquer ce divorce à son fils Angelo, âgé de 5 ans : "Mon fils a eu beaucoup de questions. De très bonnes questions, des questions vraiment innocentes, auxquelles je n'ai pas de réponse, [comme] "'Pourquoi ne pouvez-vous pas vivre ensemble ?", a expliqué Adele à Vogue. "J'avais juste envie de lui expliquer, à travers ce disque, quand il aura 20 ou 30 ans, qui je suis et pourquoi j'ai volontairement choisi de démanteler toute sa vie à la poursuite de mon propre bonheur. Ça l'a rendu vraiment malheureux. C'est une vraie blessure pour moi et je ne sais pas si je pourrai un jour guérir."

Peut-on attendre des collaborations sur ce disque ? Déjà, Adele a choisi d'unir (à nouveau) ses forces à celle de Xavier Dolan (qu'elle surnomme affectueusement son "âme soeur") pour le clip de Easy on Me. Côté musique, personne ne rejoindra l'artiste britannique sur cet album: "Ce n'est pas que je n'en ai pas envie", a-t-elle ainsi déclaré au Vogue britannique, "ce n'est pas calculé. C'est juste que ça n'a jamais été bon pour une raison quelconque". A la production, l'interprète de Hello a notamment retrouvé Max Martin (Taylor Swift, Coldplay) et Shellback, qui ont co-produit et co-écrit ‘Send My Love (To Your New Lover).

Patience, ce nouvel opus tant attendu sera publié le 19 novembre prochain - soit pile une semaine après la sortie de Red (Taylor's Version), signé Taylor Swift. Autrement dit, cet automne 2021 sera placé sous le signe de la séparation...!