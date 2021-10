Adele : 30 sortira le 12 novembre 2021 !

ENFIN ! Après des semaines (pour ne pas dire des années) d'attente, Adele vient tout juste d'annoncer la date de sortie de son nouvel album. Alors qu'Easy on Me, premier single chargé de défendre l'opus sera publié le 15 octobre prochain, 30 sera quant à lui disponible le 12 novembre.

"Je n'étais absolument pas là où j'espérais être aujourd'hui il y a trois ans, lorsque j'ai commencé cet album", écrit-elle dans une publication. "Je me repose sur la routine pour me sentir en sécurité, comme je l'ai toujours fait. Et pourtant, je me suis jetée dans ce tourbillon et, en chemin, j'ai beaucoup appris sur moi".

"Je suis prête à enfin sortir cet album" - Adele

Lors d'un live Instagram donné il y a quelques jours, l'artiste a avoué que le thème principal de cet album serait son divorce. Mieux, elle souhaitait qu'au travers de ses chansons, son fils puisse mieux le comprendre. Ce nouveau chapitre musical sera à découvrir d'ici quelques semaines et, pour patienter, les fans pourront écouter en boucle Easy on Me - single qui, nous en sommes sûrs, connaîtra le même succès que Hello il y a près de cinq ans.