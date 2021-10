Adele : 30 expliquera son divorce à son fils

Patience, elle revient : depuis quelques jours, Adele prépare minutieusement son retour sur le devant de la scène : après avoir projeté le chiffre 30 aux quatre coins du monde, après avoir annoncé l'arrivée imminente de Easy on Me le 15 octobre prochain et après avoir fait la couverture de Vogue, Adele a renoué avec ses fans via un Instalive pas plus tard que ce week-end.

Et justement, lors de ses interviews aux prestigieux magazines de mode (UK et US), Adele s'est laissée aller à quelques confidences concernant son nouvel opus. la reine des chansons de rupture et des coeurs brisés a choisi comme thème principal son divorce - pour mieux l'explique à son fils : "Je voulais lui expliquer à travers ce disque, lorsqu'il aura 20 ou 30 ans, qui je suis et pourquoi j'ai volontairement choisi de démanteler toute sa vie dans la poursuite de mon propre bonheur", explique t-elle ainsi. "Ça le rendait vraiment malheureux parfois. Et c'est une vraie blessure pour moi, que je ne sais pas si je pourrai guérir un jour", poursuit l'interprète de Hello.

Adele a choisi d'intituler son album 30 pour la simple et bonne raison que c'est à cet âge qu'elle a épousé Simon Konecki avant de le quitter : "Ma vie entière s'est effondrée et je n'en avais aucune idée", ponctue t-elle.

A propos de Easy on Me

Adele s'est aussi confiée sur le premier single de l'album, Easy On Me : "Ce n'est pas comme si quelqu'un s'en prenait à moi, mais c'est comme si j'avais quitté le mariage. Soyez gentil avec moi aussi", commence t-elle avant d'ajouter : "C'est la première chanson que j'ai écrite pour l'album et je n'ai rien écrit d'autre pendant six mois parce que je me disais : "OK, j'ai tout dit."

Ce nouveau single sera donc disponible d'ici quelques jours... en ce qui concerne l'album, aucune date n'a encore été annoncée... patience !