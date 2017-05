Adele : 29 choses à savoir sur la chanteuse à l'occasion de son anniversaire

L'année 1988 est riche en artiste de premier plan, quelques mois après Rihanna c'est au tour d'Adele de fêter ses 29 ans cette année. Impossible pour VirginRadio.fr de passer à côté de cet événement. Pour rendre hommage à l'anglaise, on vous propose de découvrir les 29 choses à savoir sur elle ! Si Adele fait partie de ces artistes superstar à l'instar d'une Beyoncé, Lady Gaga ou d'un Kanye West, la chanteuse fait aussi partie des plus discrètes. Elle a également laissé entendre que la tournée entamée après la sortie de son album 25, et qui s'achèvera à Londres en juillet prochain, pourrait être cette dernière. Alors parce qu'Adele est une artiste rare, vous êtes probablement passé à côté de quelques infos la concernant !

1. Son nom complet est Adele Laurie Blue Adkins.

2. A la BRIT School for Performing Arts & Technology, Adele était en cours avec Leona Lewis et Jessie J.

3. Elle a épousé en secret son compagnon Simon Konecki en 2017.

4. Hello est le plus gros succès d'Adele, la chanson est restée 10 semaines en tête du Billboard Hot 100 aux Etats-Unis.

5. Hello est la vidéo ayant atteint le plus rapidement le cap des 1 milliards de vues sur YouTube.

6. Make You Feel My Love ( 19) et Lovesong ( sur l'album 21) sont les deux seules reprises présentes sur ses albums, la première est de Bob Dylan et la deuxième de The Cure

7. Adele est la seule artiste à avoir remporté par deux fois les trois Grammy Awards les plus importants de la cérémonie de remise de prix américaine ( Album of the Year, Record of the Year et Song of the Year )

8. Adele a joué en 2009 dans un épisode de Ugly Betty, elle y apparaissait dans son propre rôle.

9. Adele n'a jamais accueilli d'artiste en guest sur un de ses titres.

10. Adele est présente en featuring sur quatre chansons ( Jack Peñate, The Raconteurs, Daniel Merriweather ).

11. Sa chanson All I Ask a été co-écrite par Bruno Mars.

12. Chacun de ses albums portent le nom de l'âge auquel elle a écrit les chansons qu'il contient.

13. En 2008 elle annule sa tournée américaine pour passer du temps avec son petit ami de l'époque.

14. Son fils s'appelle Angelo.

15. Adele a cinq tatouages au total.

16. Il ne lui aurait fallu que dix minutes pour enregistrer les paroles de Skyfall.

17. Le dernier livre qu'elle a lu est Matilda de Roald Dahl quand elle avait six ans.

18. Elle a appelé son chien Louis en hommage à Louis Armstrong.

19. Le premier ministre Gordon Brown lui a adressé une lettre pour la remercier d'être "une lumière au bout du tunnel".

20. Son club de foot préféré est le Tottenham Hotspur Football Club.

21. Son premier gros coup de cœur en concert : Pink à la sortie de l'album Missundaztood !

22. Sa Spice Girl préférée est Geri Halliwell.

23. Elle avait six ans quand elle a lu son dernier livre, et c'était Matilda de Roald Dahl.

24. Adele a commencé à chanter à l'âge de 4 ans.

25. C'est son apparition au Saturday Night Live fin 2008 qui a boosté sa carrière aux Etats-Unis.

26. 21 est l'album qui est resté le plus longtemps n°1 aux Etats-Unis ( 23 semaines dans les charts).

27. En 2011, elle annule sa tournée pour être opérée des cordes vocales.

28. Adele a signé un contrat record de 90 millions de livres en 2016 avec Sony.

29. La couleur préférée d'Adele est le bleu.