Adam Lambert répond aux rumeurs à propos d'un nouvel album de Queen

Les rumeurs concernant un nouvel album de Queen ont commencé à circuler après la publication sur les réseaux sociaux de Brian May la semaine dernière. En effet, le 3 septembre dernier, le guitariste du groupe mythique a dévoilé deux clichés issus d'une vidéo. En légende, l'artiste explique qu'il est fatigué de sa tournée et de ses voyages. Il s'excuse de son inactivité sur les réseaux sociaux et promet d'être rapidement de retour. Ce que l'on avait pas vu venir, en revanche, c'était la dernière phrase qu'il écrit... Des mots qui n'ont pas manqué de troubler les millions de followers de Brian May.

En effet, alors qu'il revient brièvement sur la longue tournée qu'il a effectuée aux côtés de ses acolytes (dont Adam Lambert qui remplace Freddie Mercury), Brian May précise à la fin de sa légende que les images prises pour illustrer ce post proviennent d'une vidéo promotionnelle effectuée dans le but d'annoncer un album à venir très bientôt. Il précise également que ses fans auront la chance de la voir très prochainement. Seulement voilà, il semblerait que son acolyte Adam Lambert ne soit pas du tout au courant de ce dossier. "J'ai vu cette rumeur dans les infos. Je ne sais rien de cette histoire" a t-il affirmé. Une réponse plutôt mystérieuse qu'il a tenu a argumenter en précisant que Brian May devait probablement parler d'un album photo plutôt que d'un opus musical... Une affaire à suivre de près tout de même !