Accusée de plagiat pour son titre Dark Horse, Katy Perry vient de perdre son procès

Ce n'est pas une bonne semaine pour Katy Perry ! Alors qu'on vous annonçait il y a quelques jours que la chanteuse américaine avait débuté son procès à Los Angeles, le verdict a été prononcé ce lundi 29 juillet. Et il n'est pas en faveur de l'interprète de I Kissed a Girl. Accusée de plagiat concernant son titre Dark Horse, sorti en 2013, cette dernière s'est vu intenté un appel en justice par le groupe Flame et son leader Marcus Gray qui affirment qu'elle s'était fortement (un peu trop?) inspirée de leur tube Joyful Noise, sorti en 2009.

Et si l'on en croit le magazine Billboard, le groupe de rap chrétien vient de remporter sa bataille contre Katy Perry. En effet, le jury a estimé que la fiancée d’Orlando Bloom et ses collaborateurs n’ont pas respecté le droit d’auteur et ont copié le rythme et la ligne musicale du morceau. Une autre sanction devrait être rendue dans les prochains jours pour déterminer si les plaignants auront droit, ou non, à des dédommagements. On rappelle que le titre Dark Horse cumule plus de 2,5 milliards de vues sur YouTube et fait partie de l'album Prism.