AC/DC : You Shook Me All Nigh Long en live, la rare video de 1981

En 1981, AC/DC donnait le Back in Black Tour, l'occasion de défendre sur scène l'album du même nom. Depuis 40 ans, l'album n'a pas pris une ride et continue de déchainer les foules lorsque la formation se produit en live. Pour célébrer ces quarante belles années, AC/DC a choisi de dévoiler une rare vidéo datant de 1981. You Shook Me All Night Long en live depuis Tokyo, ça donne ça :

Si l'album fêtera officiellement son anniversaire de sortie le 25 juillet prochain, AC/DC a entamé les festivités il y a quelques jours : pour rappel; la bande a dévoilé un extrait du concert avec une version live de What Do You Do For Money Honey.

You Shook Me All Night Long est à retrouver sur l'album Back in Black - avec le morceau éponyme, Hells Bells ou encore Shoot to Thrill.