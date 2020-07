AC/DC : What Do You Do for Money Honey, un rare clip de 1981 (VIDEO)

AC/DC s'apprête à fêter les 40 ans de l'album Back in Black. Pour célébrer cela, le groupe a ressorti de ses cartons un live donné à Tokyo en 1981. Pour rappel, c'était la toute première tournée internationale avec Brian Johnson, après le décès de Bon Scott.

What Do You Do For Money Honey est à retrouver ainsi sur le cultissime album Back in Black, avec notamment Hells Bells ou encore Shoot to Thrill. Et justement, pour les curieux, sachez qu'un docu-série sur l'album Back In Black est à découvrir - de quoi en apprendre plus sur le groupe !