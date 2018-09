AC/DC : Un nouvel album hommage à Malcolm Young en préparation ?

Un nouvel album d'AC/DC ? Les fans en rêvent. Mais entre rêve et réalité, la frontière est parfois épaisse. Visiblement, AC/DC est plus proche de la réalité. Selon une source proche du groupe, un disque serait bel et bien dans les cartons et en plus, Malcolm Young serait sur tous les enregistrements - c'est en tout cas ce que clame JAM Magazine. Cet album serait d'ailleurs un hommage au frère d'Angus Young, décédé l'année dernière.

Visiblement, ces fameux enregistrements auraient été captés au début des années 2000, soit avant la publication de Black Ice (en 2008). "Cinq ans avant la sortie de Black Ice, raconte la source, Angus et Malcolm Young vivaient ensemble - ils ont littéralement écrit des centaines de chansons et beaucoup ont été enregistrées. Avant d'être écartées. Jusqu'à aujourd'hui." La source poursuit : "Angus a décidé de sélectionner les meilleures chansons parmi ces enregistrement et maintenant, il est de retour en studio pour les mixer avec Phil Rudd, Cliff Williams et oui, Brian Johnson au chant". Ces déclarations aboutiront-elles réllement à un disque ? Seul le temps le dira. Il y a quelques semaines, tout le monde se demandait si, oui ou non, un album avec Axl Rose sortirait. Alors, quelle direction prendra AC/DC ? Patience !