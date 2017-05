AC/DC , U2 et Louane...les news musique de la semaine

Cette semaine, on a beaucoup parlé concerts. Et pour cause, les tickets pour la tournée des Rolling Stones ont été mis en vente et sans surprise, ils se sont envolés comme des petits pains. De leur côté, les membres de U2 ont repris du service et donné le coup d’envoi de leur grande tournée mondiale, qui passera par la France dans quelques mois. Autre bonne nouvelle, le chanteur de AC/DC Brian Johnson est remonté sur scène le week-end dernier aux côtés de Robert Plant. Enfin, Louane a partagé une charmante reprise de City Of Stars du film La La Land et Avril Lavigne était elle-aussi le sujet de toutes les conversations, mais pour des raisons moins réjouissantes…Tout de suite, petit récap !

Brian Johnson fait son retour sur scène

La setlist incroyable de U2 lors de la première date du Joshua Tree tour

Avril Lavigne décédée ? Les théories refont surface

Louane reprend City of Stars de La La Land avec son propre Ryan Gosling

Les trois dates parisiennes des Rolling Stones sold out en quelques minutes !