AC/DC : Mort de Malcolm Young à 64 ans, co-fondateur et guitariste du groupe

Une nouvelle légende du rock s'en va. Ce samedi 18 novembre 2017, le groupe AC/DC vient d'annoncer une triste nouvelle puisque son guitariste Malcolm Young est mort. Co-fondateur du groupe mythique de hard rock avec son frère Angus, le musicien australien s'était déjà éloigné de AC/DC en 2014 pour des raisons de santé. Voici une partie du message que le groupe a posté sur sa page Facebook : "C'est avec une immense tristesse que nous vous informons du décès de Malcolm Young, un mari bien-aimé, un père, un grand-père et un frère. Malcolm a souffert de démence depuis plusieurs années et il est parti paisiblement aux côtés de sa famille."

En plus d'avoir fondé le groupe AC/DC au poste de guitariste, Malcolm était également connu pour ses talents d'auteur, performeur, producteur et visionnaire qui a inspiré de nombreuses personnes dans le monde. Dans un autre post, son frère Angus Young a tenu à s'exprimer sur sa disparition : "Aujourd'hui, c'est avec une profonde tristesse que AC/DC doit annoncer le décès de Malcolm Young. En tant que frère, il est difficile d’exprimer ce qu’il a été pour moi durant ma vie, le lien qui nous unissait était unique et très spécial". Malcolm a marqué la musique à tout jamais, il ne sera pas oublié pour sa carrière au sein de AC/DC.