AC/DC, Fall Out Boy, Thirty Seconds To Mars... les news musique de la semaine !

Cette semaine encore, vos artistes favoris n'ont pas chômé ! Au sommaire des news de la semaine, on retrouve notamment AC/DC. Vous le savez peut-être, Angus Young serait en pleine préparation d'un nouvel album avec Axl Rose - et évidemment, certains ont leur mot à dire. Aussi, difficile de passer à côté du concert de Fall Out Boy - donné cette semaine au Zénith. Côté concerts justement, on a aussi été gâtés avec le show d'Eddy de Pretto à la Cigale. Notez que l'album de Thirty Seconds To Mars est enfin sorti et pour pour finir, on vous parle du nouveau projet de Billie Joe Armstrong - The Longshot !

AC/DC et Axl Rose travailleraient sur un nouvel album et forcément, tout le monde y va de son petit commentaire.

Fall Out Boy a livré un concert incroyable au Zénith, enchaînant les tubes !

Eddy de Pretto a lancé sa tournée à la Cigale !

Le nouvel album de Thirty Seconds to Mars est sorti dans les bacs !

NON, Green Day n'est pas en break. Mais Billie Joe semble avoir lancé un projet en parallèle - The Longshot.

