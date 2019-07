AC/DC fait son retour sur les réseaux sociaux pour les 40 ans de Highway To Hell !

Le compte Facebook du groupe était inactif depuis l'annonce du décès du membre fondateur, Malcolm Young, le 18 novembre 2017. En effet, la dernière publication était l'annonce de sa mort sur le compte Facebook d'AC/DC : "Avec son dévouement et son engagement, il a été le moteur du groupe. En tant que guitariste, compositeur et visionnaire, il était un perfectionniste et un homme unique. Il laisse derrière lui un énorme héritage qui ne sera jamais oublié." Des paroles émouvantes qui avaient poussé les membres restants à rester totalement silencieux dans les médias. Et on peut le comprendre.

Toutefois, cette semaine, plusieurs publications ont fait leur apparition sur le compte officiel du célèbre groupe de métal. Et ce n'est par hasard. Cette année marque le 40ème anniversaire de la sortie de l'album Highway To Hell. Pour l'occasion, les membres du groupe appellent à célébrer cette date très importante dans leur carrière. Et si rien n'a été officialisé pour le moment, les fans spéculent également sur la possibilité d'un prochain album. Affaire à suivre.