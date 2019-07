AC/DC et Superbus qui marquent leur grand retour, Chris et Paul Ka en concert... les infos musique de la semaine !

Le compte Facebook du groupe était inactif depuis l'annonce du décès du membre fondateur, Malcolm Young, le 18 novembre 2017. Toutefois, cette semaine, plusieurs publications ont fait leur apparition sur le compte officiel du célèbre groupe de métal. Et ce n'est par hasard. Cette année marque le 40ème anniversaire de la sortie de l'album Highway To Hell. Pour l'occasion, les membres du groupe appellent à célébrer cette date très importante dans leur carrière. L'article c'est par là.

Voilà plus de quatre ans que le groupe de rock français sortait son album Sixtape. Et si nous n'avions plus de leurs nouvelles depuis cette période, il semblerait que ces derniers nous réservent une surprise pour leur 20 ans de carrière dans l'univers de la musique. Et ce ne sont pas moins de dix dates à travers toute la France qui sont prévues. Ainsi, on pourra retrouver Superbus en concert à Lyon, Toulouse, Rennes, Paris ou encore Lille. Toutes les informations en cliquant ici.

Christine and the Queens ne s'arrête pas. Pourtant, s'il y a bien une critique qu'on ne peut pas lui faire, c'est de s'économiser sur scène. Pendant plus d'une heure, la chanteuse française enchaîne les tubes et les interactions avec le public. Et c'est d'ailleurs avec beaucoup d'humour (une qualité que peu de gens lui connaissent) que Chris aime partager avec ses fans. Passionnée de danse, cette dernière sublime la scène par sa présence et celle de ses danseurs. Lisez l'article ici.

Il était, il est et il restera toujours l'un des maître de la Techno. À 42 ans, Paul Kalkbrenner parcours le monde au gré de ses concerts. Il y a quelques jours, le producteur allemand était en Serbie, puis en Autriche. Le voilà maintenant à Aix-les-Bains où il revient pour se produire au festival de Musilac. Et quel plaisir ! Ils étaient d'ailleurs nombreux à venir observer cet ovni de l'univers musical sur la scène Lac. Pour lui, pas d'interactions vocales, tout passe par la musique. Des sons entraînants qui font danser encore et encore. Sur son tube Sky and Sand, c'est l'euphorie. Les mains vers le ciel, les festivaliers profitent. Lisez l'article ici.