AC/DC dévoile un docu-série sur l'album Back In Black

Voilà une nouvelle qui devrait ravir les fans de AC/DC ! A l'occasion du quarantième anniversaire de l'album Back In Black, le groupe de hard rock australien a décidé de dévoiler un docu-série inédit sur son processus de création. Un programme en plusieurs épisodes et dont le premier volet met en avant les membres du groupe en train de discuter de You Shook Me All Night Long. Pour rappel, ce titre est leur premier single avec Brian Johnson après la mort de l'ancien frontman Bon Scott en février 1980.

Dores et déjà disponible sur YouTube, le premier épisode de Back In Black, 40ème anniversaire, ne dure que quelques minutes. Il sera suivi d'autres volets dès le 25 juillet prochain à découvrir sur la plateforme américaine. Composé d'images d'archives exceptionnelles, ce docu-série promet de séduire les fans de la première heure et de révéler de nombreux secrets sur la création et l'enregistrement de l'album l'un des albums les plus vendus dans le monde.