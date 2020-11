AC/DC dévoile Realize en attendant l'album Power Up

Six ans après la sortie de "Rock or Bust", AC/DC nous revient avec l'album Power Up, son 17 ème opus. Le 13 novembre prochain, la formation australienne fera ainsi son grand retour dans les charts avec un album qui, de toute évidence, s'annonce électrique. Pour mieux faire patienter les fans, AC/DC nous offre Realize pour succèder à Shot In The Dark.

« C'est une partie de ma vie, comme c'était une partie de la vie de mon frère. Je continue de porter AC/DC parce que lui aussi avait cette envie de poursuivre jusqu'à ce qu'on n'en soit plus capable. Et puis j'espère qu'on va faire du bien aux gens », commente Angus Young.

Patience, le nouvel album d'AC/DC sera disponible d'ici quelques heures !