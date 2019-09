AC/DC : Des pièces de monnaie en l'honneur de deux de leurs albums (VIDEO)

Depuis quelques jours, les îles Cook, une nation du Pacifique rattachée à la Nouvelle-Zélande, sont au cœur des news musicales du monde entier pour un projet insolite. En effet, une série de pièces de monnaie en l'honneur de deux albums du groupe AC/DC vont être frappées par ce petit pays situé à l'autre bout du monde. Une pièce de deux dollars sera centrée sur l'album For Those About To Rock (We Salute You)

, de 1981 et une autre de dix dollars s’attellera à rendre hommage à The Razors Edge, album de 1990. On pourra même y retrouver le profil de la reine Elizabeth II sur l'autre côté. Un comble.